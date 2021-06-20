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Подкаст "Кляті питання"

Саміт США – Росія. Про що домовились Байден та Путін? Говоримо з Володимиром Дубовиком

Федір Попадюк, Володимир Дубовик — Неділя, 20 червня 2021, 18:12

16 червня у Женеві відбувся саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Ця зустріч стала головною геополітичною темою тижня, а зустріч Байдена та Путіна стала першою з моменту, коли Байден став президентом США, назвав Путіна вбивцею та ввів санкції проти Росії.

На саміті лідери двох країн обговорили низку питань: контроль над озброєнням, ситуацію на Донбасі, діяльність російських хакерів, ув'язнення Олексія Навального та зміни клімату.

"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей", - заявив Байден на своїй пресконференції.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком ми обговоримо результати саміту та їхні наслідки.

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Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У другому епізоді ми розповідаємо про те, як вберегтись від шахраїв, купляючи щось в інтернеті:

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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