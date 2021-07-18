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Подкаст "Кляті питання"

Чому пішов Арсен Аваков та чого чекати від Дениса Монастирського? Говоримо з Романом Романюком про зміни у МВС

Федір Попадюк, Роман Романюк — Неділя, 18 липня 2021, 14:23

Цього тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнився з посади. Він очолював міністерство більше 7 років. Він займав свою посаду у двох урядах Арсенія Яценюка, в уряді Володимира Гройсмана, Олексія Гончаренка та Дениса Шмигаля.

Аваков став міністром одразу після втечі Віктора Януковича, у той час, коли обовязки президента виконував Олександр Турчинов. Він був міністром за президентства Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Чого досяг Аваков на своїй посаді? З якими досягненнями та скандалами асоціюється Аваков? Чого він пішов та на що чекати від Дениса Монастирського, який замінив Авакова у МВС? Про все це говоримо з журналістом "Української правди" Романом Романюком.

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Подкаст "Кляті питання"

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Чому пішов Арсен Аваков та чого чекати від Дениса Монастирського? Говоримо з Романом Романюком про зміни у МВС
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