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Подкаст "Кляті питання"

Хто такі таліби, як США опинились у Афганістані і чому звідти пішли? Говоримо про останні події в Афганістані

Федір Попадюк — Субота, 21 серпня 2021, 19:51

Минулого тижня, на тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну, тисячі людей також намагаються перетнути кордон.

Не зважаючи на те, що Афганістан на слуху, дуже важко зорієнтуватись у тому, що там насправді відбувається. Хто такі таліби, звідки вони з’явились і чим таліби, які захопили владу в Афганістані зараз, відрізняються від талібів 90-х років?

Чому США опинились у Афганістані, навіщо будували інституції та чому ці інституції так швидко рухнули? Що не так з виходом США з Афганістану? Що означатиме перемога талібів для Афганістану, регіону та світу?

Щоб відповісти на усі ці питання, ми поговорили з заступником директору Центру близькосхідних досліджень Сергій Даниловим та директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком.

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Подкаст "Кляті питання"

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Хто такі таліби, як США опинились у Афганістані і чому звідти пішли? Говоримо про останні події в Афганістані
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