До опалювального сезону залишилось кілька тижнів, а це означає що аж до весни ціни на комунальні послуги істотно зростуть.

Чи буде зростати ціна на опалення на фоні зростання світових цін на газ? В уряді кажуть що ні, і підкреслюють, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом Економічної правди Миколою Топаловим говоримо про те, чому зростає ціна на газові ф’ючерси, що не так з ринком газу для населення, та що буде з цінами на опалення.

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