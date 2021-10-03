Опалювальний сезон 2021-2022: Що буде з цінами на тепло, газ та електроенергію?
До опалювального сезону залишилось кілька тижнів, а це означає що аж до весни ціни на комунальні послуги істотно зростуть.
Чи буде зростати ціна на опалення на фоні зростання світових цін на газ? В уряді кажуть що ні, і підкреслюють, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом Економічної правди Миколою Топаловим говоримо про те, чому зростає ціна на газові ф’ючерси, що не так з ринком газу для населення, що буде з цінами на опалення, та чому ціни на електроенергію були зменшені.
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Подкаст "Кляті питання"
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