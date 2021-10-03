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Подкаст "Кляті питання"

Опалювальний сезон 2021: Що буде з цінами на тепло?

Федір Попадюк, Микола Топалов — Неділя, 3 жовтня 2021, 15:28

До опалювального сезону залишилось кілька тижнів, а це означає що аж до весни ціни на комунальні послуги істотно зростуть.

Чи буде зростати ціна на опалення на фоні зростання світових цін на газ? В уряді кажуть що ні, і підкреслюють, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом Економічної правди Миколою Топаловим говоримо про те, чому зростає ціна на газові ф’ючерси, що не так з ринком газу для населення, та що буде з цінами на опалення.

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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