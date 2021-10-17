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Подкаст "Кляті питання"

100 днів ринку землі: З якими проблемами стикаються ті, хто хочуть купити землю?

Федір Попадюк — Неділя, 17 жовтня 2021, 14:00

З 1 липня 2021 року запрацював ринок землі. Власники земельних паїв, які 19 років були позбавлені права продажу земельних ділянок, нарешті отримали можливість скористуватись своїм правом, як і ті, хто давно хотів придбати землю.

З 1 липня 2021 року до 2024 року право на придбання землі буде тільки у фізичних осіб – до 100 га в одні руки. З 2024 року землю зможуть купувати і юридичні особи – до 10 тис га в одні руки.

Ринок землі вже працює 100 днів. Станом на 7 жовтня вже укладено 26 898 угод. При цьому, поки що не все ідеально – нотаріуси виявились неготовими до запуску ринку, є проблеми з оцінкою вартості землі та розбіжності у Державному земельному кадастрі та Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з ексголовою Держгеокадастру та співзасновником агентства LandClub Денисом Башликом та редактором "Економічної правди" Дмитром Дєнковим, ми поговорили про проблеми, які зараз є з ринком землі, про процес купівлі-продажу землі та про те, чи можна розглядати землю як інвестицію.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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