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Подкаст "Кляті питання"

Справа проти Порошенка: Звинувачуючи колишнього президента у держзраді, слідство має бути максимально обережним з доказами

Федір Попадюк, Соня Лукашова, Роман Романюк — Субота, 25 грудня 2021, 16:47

20 грудня правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Окрім того, в Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив його затримати, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Про докази слідства наразі відомо мало. Публічно СБУ заявила, що спирається на такі основні матеріали: стенограму засідання РНБО, з якого почалась ця історія, прослушку розмов Віктора Медведчука з бойовиками та російськими чиновниками, покази неназваних свідків "про особисте втручання Порошенка" в скасування та налагодження поставок, висновки експертизи, що підтверджує шкоду нацбезпеці.

Сам Порошенко зараз не в Україні, і заявив що повернеться в Україну у першій половині січня.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про справу проти Порошенко разом з журналістами "Української правди" Сонею Лукашовою та Романом Романюком.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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