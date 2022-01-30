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Подкаст "Кляті питання"

Чому "тривожну валізку" треба перейменувати?

Федір Попадюк — Неділя, 30 січня 2022, 19:00

Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст "Кляті питання", подкаст, у якому я цього тижня хворію на коронавірус, а записати повноцінний епізод я не встиг, бо не мав сил.

Тому, пропоную цього тижня послухати мої роздуми про те, чому "тривожну валізку" треба перейменувати у "безтурботний рюкзак" і чим це має допомогти нам усім менше панікувати у ці непрості часи.

Повноцінний епізод вийде вже наступного тижня, тож не хворійте і бувайте здорові!

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Чому "тривожну валізку" треба перейменувати?
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