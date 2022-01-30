Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст "Кляті питання", подкаст, у якому я цього тижня хворію на коронавірус, а записати повноцінний епізод я не встиг, бо не мав сил.

Тому, пропоную цього тижня послухати мої роздуми про те, чому "тривожну валізку" треба перейменувати у "безтурботний рюкзак" і чим це має допомогти нам усім менше панікувати у ці непрості часи.

Повноцінний епізод вийде вже наступного тижня, тож не хворійте і бувайте здорові!

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":