Андрій Цаплієнко: "В моральному плані і плані підготовленості, наша армія на вищому рівні, ніж російська"
Новини щодо можливого вторгнення Росії в Україну з кожним тижнем стають більш напруженими. Європейські країни закликають своїх громадян залишити Україну, нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України, а США вже називають точну дату вторгнення – чи то 15, чи то 16 лютого.
Тому, щоб зрозуміти, наскільки високим є ризик вторгнення, якими є справжні плани Росії та наскільки підготовлена українська армія, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Андрієм Цаплієнком – журналістом ТСН, досвідченим військовим кореспондентом, який з початку російської агресії висвітлює війну на Донбасі.
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Подкаст "Кляті питання"
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