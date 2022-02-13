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Подкаст "Кляті питання"

Андрій Цаплієнко: "В моральному плані і плані підготовленості, наша армія на вищому рівні, ніж російська"

Федір Попадюк — Неділя, 13 лютого 2022, 11:25

Новини щодо можливого вторгнення Росії в Україну з кожним тижнем стають більш напруженими. Європейські країни закликають своїх громадян залишити Україну, нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України, а США вже називають точну дату вторгнення – чи то 15, чи то 16 лютого. 

Тому, щоб зрозуміти, наскільки високим є ризик вторгнення, якими є справжні плани Росії та наскільки підготовлена українська армія, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Андрієм Цаплієнком – журналістом ТСН, досвідченим військовим кореспондентом, який з початку російської агресії висвітлює війну на Донбасі.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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