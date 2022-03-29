Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан

Федір Попадюк, Роман Романюк — Вівторок, 29 березня 2022, 09:43

З кінця минулого року розвідка США через американські ЗМІ почала голосно і наполегливо говорити про те, що росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Незважаючи на демонстративно наочну підготовку росії до війни, постійні попередження від західних партнерів, повірити у це було досить важко кожному з нас.

Аж до ранку 24 лютого, коли перші російські ракети вдарили по Києву, Харкову та іншим містам.

Щоб нам не пророкували західні партнери у перші дні війни, вже більше місяця українці чинять опір, який надихає весь демократичний світ.  

"Зараз відбувається наш остаточний Майдан. І в 2004, і в 2013 роках наші Майдани були по суті проти путіна. Тому що перший раз його ставленик мав стати президентом, і другий раз той самий ставленик хотів розвернути країну і піти в обійми до путіна. І ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан", - говорить журналіст УП Роман Романюк.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ведучий подкасту Федір Попадюк та Роман Романюк обговорили перший місяць війни, про те, чим здивував український народ, як армія відбила перші атаки і чому найважче ще попереду, чому путін ближче до Сталіна, ніж до Гітлера, і як Зеленський намагається міняти суспільну думку в європейських країнах.  

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Слухайте також:

powered by lun.ua

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан
29 березня 2022, 09:43 — Федір Попадюк, Роман Романюк
Не лише Арестович: дієві заспокійливі та інші методи опанувати себе в умовах війни
25 березня 2022, 10:48 — Наталія Бушковська
Аліна Фролова: Будь-який компроміс з РФ означитиме, що ми отримаємо нову війну, але трохи згодом
15 березня 2022, 13:21 — Федір Попадюк
Нью-Йорк посеред Донбасу: Як селище на Донеччині отримало, втратило, а потім знову повернуло свою назву
23 лютого 2022, 10:48
Хто в оточенні Путіна хоче відкритої війни з Україною? Говоримо з російським соціологом Костянтином Гаазє
20 лютого 2022, 10:00 — Федір Попадюк, Аліна Рибальченко
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
87 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
44 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
62 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів