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Подкаст "Кляті питання"

Зустріч у Рамштайні, "теракти" у Придністров’ї, оборона Донбасу – головне про війну цього тижня

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 29 квітня 2022, 12:52

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією. Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чому стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України, яка відбулась цього тижня на авіабазі  ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, має ознаки історичної та важливої для досягнення перелому у війні з РФ?
  • Що стоїть за серією вибухів у Придністров’ї та як Росія намагається спровокувати Україну напасти на невизнану республіку?
  • Що змінилось на фронтах за тиждень та як розгортається битва за Донбас?
  • Також у цьому епізоді ми поговорили про випадкові вибухи на території РФ, спроби окупантів проголосити "ХНР"у Херсонській області та про те, які шанси, що Путін наважиться на використання ядерної зброї.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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