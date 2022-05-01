Я розумів свій обов'язок як громадянина: говоримо з Андрієм Андрушківим, який долучився до ЗСУ після вторгнення Росії
Виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків частий гість подкасту "Кляті питання" через вміння розповідати про складні речі просто, глибоко і завжди з гумором.
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії, Андрій став одним з тих, хто вирішив піти у військкомат щоб записатись до лав Збройних сил України, розуміючи це як свій обов’язок громадянина.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з Андрієм Андрушківим про те, чому себе треба реалізовувати не тільки у правах, але і у обов’язках, про те, де можна побачити Бога на війні та про торжество демократії, яке відбувається зараз в Україні.
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