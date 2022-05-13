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Подкаст "Кляті питання"

9 травня, погрози Лукашенка, контрнаступ на Харківщині – головне про війну цього тижня

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 13 травня 2022, 07:36

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Українська та західна розвідки повідомляли, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію в Росії. Чому цього не відбулось?
  • Що стоїть за заявою ставленика окупантів в Херсоні Кирила Стремоусова про бажання жити у складі РФ?
  • Лукашенко перекидає армію та знову погрожує війною. Чи готова білоруська армія воювати в Україні?
  • Що змінилось на фронтах за тиждень? Говоримо про контрнаступи на Харківщині, ситуацію в Маріуполі та про удари по острову Зміїний.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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9 травня, погрози Лукашенка, контрнаступ на Харківщині – головне про війну цього тижня
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