9 травня, погрози Лукашенка, контрнаступ на Харківщині – головне про війну цього тижня
— П'ятниця, 13 травня 2022, 07:36
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Українська та західна розвідки повідомляли, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію в Росії. Чому цього не відбулось?
- Що стоїть за заявою ставленика окупантів в Херсоні Кирила Стремоусова про бажання жити у складі РФ?
- Лукашенко перекидає армію та знову погрожує війною. Чи готова білоруська армія воювати в Україні?
- Що змінилось на фронтах за тиждень? Говоримо про контрнаступи на Харківщині, ситуацію в Маріуполі та про удари по острову Зміїний.
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Подкаст "Кляті питання"
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