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Подкаст "Кляті питання"

Нам справді зараз стало дуже важко: Головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 27 травня 2022, 13:07

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Які підсумки зустрічі "Рамштайн-2"?
  • На скільки зараз важка ситуація на фронтах в цілому?
  • Що відбувається у Сєвєродонецьку?
  • Росіяни будують лінії оборони на окупованих територіях: про що це свідчить?
  • Що там навчання у Білорусі?

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Нам справді зараз стало дуже важко: Головне про війну за тиждень
27 травня 2022, 13:07 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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