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Подкаст "Кляті питання"

Рамштайн-3, смерть героїв, бої у Сєвєродонецьку, російські куратори окупованих територій – головне про війну цього тижня

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 18 червня 2022, 17:38

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чим закінчилась зустріч Рамштайн-3 та скільки зброї нададуть Україні?
  • Давид Арахамія заявив про 500 загиблих українських воїнів на день: чи справді гине так багато?
  • Яка ситуація у Сєвєродонецьку та на інших напрямках?
  • Хто такий Сергій Кірієнко, який зараз "опікується" захопленими українськими територіями?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Рамштайн-3, смерть героїв, бої у Сєвєродонецьку, російські куратори окупованих територій – головне про війну цього тижня
18 червня 2022, 17:38 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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