Рамштайн-3, смерть героїв, бої у Сєвєродонецьку, російські куратори окупованих територій – головне про війну цього тижня
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Чим закінчилась зустріч Рамштайн-3 та скільки зброї нададуть Україні?
- Давид Арахамія заявив про 500 загиблих українських воїнів на день: чи справді гине так багато?
- Яка ситуація у Сєвєродонецьку та на інших напрямках?
- Хто такий Сергій Кірієнко, який зараз "опікується" захопленими українськими територіями?
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Подкаст "Кляті питання"
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