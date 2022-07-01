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Подкаст "Кляті питання"

Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 1 липня 2022, 17:51

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Що відбувається у Лисичанську?
  • Як та чому окупанти залишили острів Зміїний?
  • Чому збільшилась кількість ракетних обстрілів українських міст?
  • Що треба знати про зміну командування російських війск?
  • Чим для України важливий саміт НАТО?
  • Чому треба уважно слідкувати за навчаннями у Білорусі?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Хроніки економіки
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УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
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Культура всього
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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