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Подкаст "Кляті питання"

Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 1 липня 2022, 17:51

Бої за Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну цього тижня

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Що відбувається у Лисичанську?
  • Як та чому окупанти залишили острів Зміїний?
  • Чому збільшилась кількість ракетних обстрілів українських міст?
  • Що треба знати про зміну командування російських війск?
  • Чим для України важливий саміт НАТО?
  • Чому треба уважно слідкувати за навчаннями у Білорусі?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну за тиждень
1 липня 2022, 17:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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