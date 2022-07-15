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Подкаст "Кляті питання"

HIMARS’и затягують оперативну паузу та дають нам змогу краще озброїтись – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 15 липня 2022, 20:19

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чи дійсно можна казати про оперативну паузу?
  • Які наслідки має знищення російських складів?
  • Коли почнеться деокупація півдня?
  • Росія хоче отримати іранські безпілотники. Що про них треба знати?
  • Що там в Білорусі і до чого готується Лукашенко?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
17 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
197 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
42 епізоди
Хроніки економіки
48 епізодів
УП. Вголос
40 епізодів
(не)Безпечна Країна
32 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
74 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів