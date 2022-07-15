HIMARS’и затягують оперативну паузу та дають нам змогу краще озброїтись – головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Чи дійсно можна казати про оперативну паузу?
- Які наслідки має знищення російських складів?
- Коли почнеться деокупація півдня?
- Росія хоче отримати іранські безпілотники. Що про них треба знати?
- Що там в Білорусі і до чого готується Лукашенко?
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Подкаст "Кляті питання"
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