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Подкаст "Кляті питання"

Перемога України у війні з РФ для Китаю може бути найбліш негативним сценарієм — Юрій Пойта

Федір Попадюк, Юрій Пойта — Середа, 3 серпня 2022, 13:03

Позицію Китаю у війні України з Росією важко назвати однозначною. З одного боку, КНР визнає Україну в її міжнародно визнаних кордонах, висловлює слова підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, та утримується від прямої військової допомоги Росії.

Але разом з тим, голосує проти українських резолюцій в Генасамблеї ООН, не засуджує агресивні дії Росії проти України, розповсюджує російську пропаганду та посилює стратегічне партнерство з Москвою.

При цьому глобальні наслідки війни негативно впливають і на Китай, який, маючи вагомий вплив на РФ, міг би вплинути на РФ, допомігши деескалації конфлікту.

Якою є позиція Китаю що до війни між Україною та Росією? Чи міг би Китай вплинути на РФ ? Чому Китай зараз активно вивчає досвід російсько-української війни? І чому перемога України для Китаю може бути найбільш негативним сценарієм?

Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрієм Пойтою.

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Важливо: Цей епізод записувався до того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відправитись в азійське турне та завітати на Тайвань, спровокувавши нову кризу американо-китайських відносин.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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