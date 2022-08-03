Позицію Китаю у війні України з Росією важко назвати однозначною. З одного боку, КНР визнає Україну в її міжнародно визнаних кордонах, висловлює слова підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, та утримується від прямої військової допомоги Росії.

Але разом з тим, голосує проти українських резолюцій в Генасамблеї ООН, не засуджує агресивні дії Росії проти України, розповсюджує російську пропаганду та посилює стратегічне партнерство з Москвою.

При цьому глобальні наслідки війни негативно впливають і на Китай, який, маючи вагомий вплив на РФ, міг би вплинути на РФ, допомігши деескалації конфлікту.

Якою є позиція Китаю що до війни між Україною та Росією? Чи міг би Китай вплинути на РФ ? Чому Китай зараз активно вивчає досвід російсько-української війни? І чому перемога України для Китаю може бути найбільш негативним сценарієм?

Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрієм Пойтою.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Важливо: Цей епізод записувався до того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відправитись в азійське турне та завітати на Тайвань, спровокувавши нову кризу американо-китайських відносин.