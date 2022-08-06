Піски та Авдіївка показник того, що оперативна пауза завершилась — головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
00:29 — Теракт в Оленівці: Що відомо про розслідування цього теракту?
6:21 — Можлива причетність до теракту в Оленівці ЧВК "Вагнер"
9:18 — Чому Росія говорить про мирні переговори?
11:40 — Що відбувається на Донбасі і як там змінився фронт за тиждень?
16:45 — З кого складаються армії так званих "ЛНР" та "ДНР"?
18:30 — Чи можна констатувати що оперативна пауза точно все?
20:16 — Які новини на Ізюмському напрямку?
21:48 — Яка ситуація на півдні та як російські війська намагаються перехопити ініціативу?
28:00 — Росіяни перекинули війська з Донбасу на Херсон та на Запорізьку область. Що може відбуватись далі, 3 варіанти розвитку подій.
30:20 — Чому росіяни так сильно кошмарять Миколаїв?
32:30 — Чому росіяни використовують С300 для наземних ударів?
38:00 — Чи можуть росіяни зашкодити високоточним ударам по Антонівському мосту?
39:34 — Що там з іранськими безпілотниками?
45:25 — Що там Білорусь?
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Подкаст "Кляті питання"
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