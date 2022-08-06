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Подкаст "Кляті питання"

Піски та Авдіївка показник того, що оперативна пауза завершилась — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 6 серпня 2022, 18:53

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

00:29 — Теракт в Оленівці: Що відомо про розслідування цього теракту?

6:21 — Можлива причетність до теракту в Оленівці ЧВК "Вагнер"

9:18 — Чому Росія говорить про мирні переговори?

11:40 — Що відбувається на Донбасі і як там змінився фронт за тиждень?

16:45 — З кого складаються армії так званих "ЛНР" та "ДНР"?

18:30 — Чи можна констатувати що оперативна пауза точно все?

20:16 — Які новини на Ізюмському напрямку?

21:48 — Яка ситуація на півдні та як російські війська намагаються перехопити ініціативу?

28:00 — Росіяни перекинули війська з Донбасу на Херсон та на Запорізьку область. Що може відбуватись далі, 3 варіанти розвитку подій.

30:20 — Чому росіяни так сильно кошмарять Миколаїв?

32:30 — Чому росіяни використовують С300 для наземних ударів?

38:00 — Чи можуть росіяни зашкодити високоточним ударам по Антонівському мосту?

39:34 — Що там з іранськими безпілотниками?

45:25 — Що там Білорусь?

Більше епізодів подкасту: 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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