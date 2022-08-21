"Бавовна" у Криму, зменшення темпу бойових дій, російські "добровольці" з тюрем – головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
3:11 – Чим важливі вибухи у Криму?
10:53 – Що відбувається на фронтах і чому темпи наступу російської армії зменшились?;
15:28 – Як Росія набирає "добровольців" по тюрмах?
17:14 – Що відбувається у Пісках?
17:52 – На що вказує зменшення темпу бойових дій?
19:17 – Чому нам надсилають так мало зброї?
21:12 – Що відбувається у Харкові та Миколаєві?
22:40 – Що відбувається на Херсонщині?
26:26 – Що відбувається навколо Запорізької АЕС?
31:03 – Розмови про перенесення дати "референдуму" на зиму;
33:24 – Чим крутий супутник, який придбав Фонд Сергія Притули?
37:50 – Скільки безпілотників може отримати Росія від Ірану?
40:00 – Чи може КНДР відправити "добровольців" воювати за Росію та чи може Росія отримати від КНДР зброю?
43:42 – Що там Білорусь?
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Подкаст "Кляті питання"
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