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Подкаст "Кляті питання"

У Росії закінчилась оперативна пауза, але вони нічого не можуть досягти – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 27 серпня 2022, 19:39

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

00:24 – Півроку війни

4:34 – Чи можна вважати застій на фронтах нашою перемогою?

8:18 – Чи слід очікувати нових ракетних обстрілів з боку Росії?

14:48 – Що відбувається на лінії фронтів?

16:30 – Що там "бавовна" у Криму?

18:52 – Путін підписав указ про збільшення армії. До чого готується Росія?

23:53 – Що відбувається з мобілізацією в Україні?

25:50 – Вбивство Дар’ї Дугіної: Що відомо?

32:16 – Що там Білорусь?

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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9 епізодів
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177 епізодів
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Я не встигаю!
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