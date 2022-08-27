У Росії закінчилась оперативна пауза, але вони нічого не можуть досягти – головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
Цього тижня говоримо про наступне:
00:24 – Півроку війни
4:34 – Чи можна вважати застій на фронтах нашою перемогою?
8:18 – Чи слід очікувати нових ракетних обстрілів з боку Росії?
14:48 – Що відбувається на лінії фронтів?
16:30 – Що там "бавовна" у Криму?
18:52 – Путін підписав указ про збільшення армії. До чого готується Росія?
23:53 – Що відбувається з мобілізацією в Україні?
25:50 – Вбивство Дар’ї Дугіної: Що відомо?
32:16 – Що там Білорусь?
Слухайте також:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах