Місто жило, а тепер знову нічого не має. Як змінився Слов’янськ після 24 лютого? Подкаст-репортаж

"У Слов'янську озброєні люди в камуфляжі захопили міськвідділ міліції" – це новина, про яку дізнались українці вранці 12 квітня 2014 року, чи не вперше почувши назву стотисячного міста у Краматорському районі Донецької області.

Після анексії Криму, Слов’янськ став першим містом на сході Україні, яке захопили російські диверсійні групи на чолі з офіцером ГРУ РФ Ігорем Гіркіним, який причетний до збиття Боїнга МН-17.

Місто звільнили 5 липня 2014 року в ході Антитерористичної операції. Після цього, як розповідає волонтерка Тетяна, місто знайшло своїх небайдужих людей: "У місті з’явилось багато активістів, які займалися розвитком парків, проведенням фестивалів, щоб людям було тут цікаво і молодь не їхала. І останні два роки місто зажило".

Після вторгнення Росії в Україну, розвиток Слов’янську став на паузу. Місто регулярно обстрілюють, а зі 120 тисяч місцевого населення, залишилось тисяч 20, які живуть у майже порожньому місті.

Кілька тижнів тому журналіст "Економічної правди" Дмитро Рясний, який збирає гроші на пікапи, які передає ЗСУ, їздив у Слов’янськ щоб передати нові авто нашим військовим. Автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поїхав з ним, щоб подивитись на місто та записати кілька історій від людей, які живуть у Слов’янську та захищають його від російських військ.

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У цьому епізоді ви почуєте історії:

Дмитра, який почав волонтерити та возити пікапи українським військовим;

Волонтерки Тетяни, яка забезпечує військових усім необхідним від шкарпеток до бронежилетів;

Військового з 95-ї бригади з позивним Прораб, який захищає країну на Слов'янському напрямку.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким:

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Ще кілька фото з міста:

Всі фото: Федір Попадюк