Звільнення Харківщини, трофейна техніка, обстріли критичної інфраструктури — головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
1:21 — обговорюємо деталі контрнаступу на Харківщині;
7:14 — Що не так з російською армією?
16:30 — Чи зможе Росія поповнити втрати зеками?
17:13 — Обговорюємо результати контрнаступу;
19:07 — Скільки трофейної техніки ми отримали?
21:12 — Як зміниться лінія фронту?
22:35 — Як може змінитись тактика Росії?
26:41 — Що відбувається на інших напрямках?
31:21 — Що відбувається у Бахмуті?
33:52 — Росія відклала у стіл так звані референдуми на окупованих територіях;
35:10 — Говоримо про обстріли критичної інфраструктури;
40:00 — Чи зник ризик для Харкова?
42:23 — Чи можуть західні партнери дати нам ще більше зброї?
43:32 — Що там Білорусь?
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким:
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Подкаст "Кляті питання"
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