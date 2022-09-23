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Подкаст "Кляті питання"

Мобілізація в РФ, звільнення військовополонених, "референдуми" на окупованих територіях – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 23 вересня 2022, 22:42

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

00:29 – говоримо про повернення військовополонених, серед яких командири та бійці "Азову";

12:19 – Чому мобілізація в РФ не є частковою?

14:00 – Чому Путін вдався до мобілізації?

17:22 – Чому мобілізація також може бути потрібною, щоб скоротити кількість тих, хто відмовляється воювати?

19:11 – Чи зможе Росія назбирати 300 тисяч людей?

26:01 – Чи зможе Росія підготувати мобілізованих?

33:05 – Чи вистачить у Росії озброєння на таку велику кількість людей?

35:39 – Чи зможе російське військове керівництво налагодити логістику та керованість великої кількості людей?

37:51 – До чого має готуватись українське військове керівництво?

41:22 – говоримо про так звані "референдуми" на окупованих територіях;

45:15 – Що відбувається на фронтах?

49:35 – Що там Білорусь?   

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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