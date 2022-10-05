Між Україною та Індією не все так погано, особливо останнім часом. Як та чому Індія змінює свою позицію щодо війни?
"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу...", - такі слова сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді Володимиру Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці.
Індія відома тим, що вона офіційно досі не засудила Росію за вторгнення в Україну; натомість вона закликає "обидві сторони" до діалогу.
Як розповіла Олена Борділовська з Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень у подкасті "Кляті питання" Індія загалом продовжує дотримуватися свого традиційного нейтралітету.
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Проте останнім часом, як розповідає Борділовська, а саме після успішних контрнаступальних дій ЗСУ, акценти в індійських заявах і коментарях аналітиків щодо "української кризи" дещо змінилися. Все менше йдеться про "законне право Росії дбати про свої безпекові інтереси" на тлі "провокативної поведінки НАТО і США" у Східній Європі, та в Україні зокрема.
Також Індійські ЗМІ дуже негативно ставляться до загроз Путіна що до використання ядерної зброї.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з Оленою Борділовською про те, якою країною Індія є зараз, про стосунки між Україною та Індією, Індією та Росією, відношення індійської влади до війни в Україні та ядерних погроз Путіна.
Подкаст "Кляті питання"
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