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Подкаст "Кляті питання"

Контрнаступ ЗСУ, іранські безпілотники, проблеми мобілізації в РФ – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 8 жовтня 2022, 18:45

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо результати контрнаступу на Херсонщині та Донбасі, про те, як проходить російська мобілізація та з якими проблемами вона стикається, про іранські безпілотники та їхні характеристики та про Білорусь.

Важливо: цей подкаст записувався до вибуху Кримського мосту, тому нашу радість що до цієї події ви почуєте тільки у наступному епізоді.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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6 епізодів
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177 епізодів
Сафарі
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Хроніки економіки
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УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
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Культура всього
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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