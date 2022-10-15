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Подкаст "Кляті питання"

Масований ракетний удар по критичній інфраструктурі, Кримський міст та заяви Лукашенка – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 15 жовтня 2022, 18:01

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо наслідки бавовни на Кримському мосту, масовані ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, ситуацію на фронтах та заяви Лукашенка про створення спільного з РФ угрупування військ. 

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Українські 90-ті
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Кавун та тютюн
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178 епізодів
Сафарі
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25 епізодів
Хроніки економіки
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
18 епізодів
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75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
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