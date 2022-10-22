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Подкаст "Кляті питання"

Обстріли українських міст, іранська зброя, можливий відступ армії РФ з Херсону та Бахмут – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 22 жовтня 2022, 13:21

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо нові російські удари по українських містах та обєктах інфраструктури, удари іранськими дронами по Києву, заяви про закупівлю Росією іранських ракет, заяви російського генерала Суровікіна про "непрості рішення" і можливий відступ з Херсону, ризики підриву дамби Каховської ГЕС, ситуацію на фронтах, складну ситуацію у Бахмуті та Білорусь.

Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
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11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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