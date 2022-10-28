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Подкаст "Кляті питання"

"Брудна бомба", іранські ракети, причини збільшення повітряних тривог та ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Як змінились російські обстріли по критичній інфраструктурі України за три тижні?
  • Що треба знати про іранські ракети, які може використати Росія, в чому взагалі відмінність між крилатими та балістичними ракетами, та чому іранські ракети становлять небезпеку?
  • Що відбувається на фронтах та як змінилась ситуація з минулого тижня?
  • Чому збільшилась кількість повітряних тривог по всій Україні та до чого тут Білорусь?

Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifySoundcloud,  інші платформи

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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3 епізоди
Головна обсерваторія
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
73 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
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9 епізодів
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7 епізодів