"Брудна бомба", іранські ракети, причини збільшення повітряних тривог та ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Як змінились російські обстріли по критичній інфраструктурі України за три тижні?
- Що треба знати про іранські ракети, які може використати Росія, в чому взагалі відмінність між крилатими та балістичними ракетами, та чому іранські ракети становлять небезпеку?
- Що відбувається на фронтах та як змінилась ситуація з минулого тижня?
- Чому збільшилась кількість повітряних тривог по всій Україні та до чого тут Білорусь?
Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:
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Подкаст "Кляті питання"
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