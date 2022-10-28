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Подкаст "Кляті питання"

"Брудна бомба", іранські ракети, причини збільшення повітряних тривог та ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Як змінились російські обстріли по критичній інфраструктурі України за три тижні?
  • Що треба знати про іранські ракети, які може використати Росія, в чому взагалі відмінність між крилатими та балістичними ракетами, та чому іранські ракети становлять небезпеку?
  • Що відбувається на фронтах та як змінилась ситуація з минулого тижня?
  • Чому збільшилась кількість повітряних тривог по всій Україні та до чого тут Білорусь?

Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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"Брудна бомба", іранські ракети, причини збільшення повітряних тривог та ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень
28 жовтня 2022, 20:00 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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