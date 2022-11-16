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Подкаст "Кляті питання"

Як захоплювали та звільняли Зміїний? Говоримо з Романом Романюком, який написав про це великий текст-реконструкцію

Федір Попадюк, Роман Романюк — Середа, 16 листопада 2022, 16:40

24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники відповіли фразою, що стала крилатою: "Рускій воєнний корабль, іді нах#й".

Росіяни захопили Зміїний у перший день війни і тільки через 4 місяці, після потоплення крейсера "Москва" та низки обстрілів, російська армія втікла з острова, назвавши це "жестом доброї волі".

Реконструкцію того, як захоплювали та звільняли Зміїний, минулого тижня зробив журналіст УП Роман Романюк у своєму тексті "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів".

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У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з Романом Романюком про важливість Зміїного для українців та росіян, про те, як відбувалось захоплення острова, в яких умовах була вимовлена та записана легендарна фраза про "руський воєнний корабель", про звільнення острова та про деталі, які не ввійшли у текст.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Як захоплювали та звільняли Зміїний? Говоримо з Романом Романюком, який написав про це великий текст-реконструкцію
16 листопада 2022, 16:40 — Федір Попадюк, Роман Романюк
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