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Подкаст "Кляті питання"

Обстріли критичної інфраструктури, вибухи у Польщі, "Рамштайн-7", ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 19 листопада 2022, 12:55

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо нові ракетні обстріли критичної інфраструктури, пояснюємо, чому РФ стала менше використовувати "мопеди", проговорюємо ситуацію навколо вибухів у Польщі, нові поставки зброї та ППО.

Також пояснюємо, що відбувається зараз на лівому берегу Херсонської області та ситуацію на Донецькому та Сватівському напрямках.

Слухайте також подкаст "Чому вони крадуть?" та підписуйтесь на нього у Apple PodcastsGoogle Podcsasts та Spotify:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Обстріли критичної інфраструктури, вибухи у Польщі, "Рамштайн-7", ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень
19 листопада 2022, 12:55 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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Чому вони крадуть?
6 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Подкаст "Кляті питання"
137 епізодів
УП. Вголос
8 епізодів
Один одному
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
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Життя бентежне
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Я не встигаю!
13 епізодів
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