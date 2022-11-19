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Подкаст "Кляті питання"

Обстріли критичної інфраструктури, вибухи у Польщі, "Рамштайн-7", ситуація на фронтах – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 19 листопада 2022, 11:55

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня обговорюємо нові ракетні обстріли критичної інфраструктури, пояснюємо, чому РФ стала менше використовувати "мопеди", проговорюємо ситуацію навколо вибухів у Польщі, нові поставки зброї та ППО.

Також пояснюємо, що відбувається зараз на лівому берегу Херсонської області та ситуацію на Донецькому та Сватівському напрямках.

Слухайте також подкаст "Чому вони крадуть?" та підписуйтесь на нього у Apple PodcastsGoogle Podcsasts та Spotify:

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
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23 епізоди
Хроніки економіки
27 епізодів
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16 епізодів
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Я не встигаю!
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Культура всього
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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