Що відбувається під Бахмутом? Головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Цього тижня обговорюємо можливі ракетні обстріли, відліт російських МіГів з території Білорусі, ситуацію на фронтах, особливо навколо Бахмуту та можливі ризики нового нападу з боку Білорусі.
Подкаст "Кляті питання"
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