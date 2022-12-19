Що відбувається з судами в умовах війни? Говоримо про ОАСК, Вищу раду правосуддя та Конституційний суд

13 грудня Верховна Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва і створила Київський міський окружний адміністративний суд. Цей суд був відомий скандальними рішеннями. В Україні голова цього суду Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми вирішили поговорити з експерткою Центру протидії корупції Галиною Чижик про суди, робота яких продовжується і в умовах війни та про те, що взагалі відбувається в одній з ключових гілок влади.

По-перше, ми обговоримо, як взагалі функціонує судова система після повномасштабного вторгнення Росії.

По-друге, поговоримо про Окружний адміністративний суд Києва, його ліквідацію та про те, що буде далі — як з новим судом, який замінить ОАСК, так і з одіозними суддями, які в ОАСК працюють.

По-третє, обговоримо Вищу раду правосуддя, яка не працює та чому важливо щоб вона працювала.

І, також, обговоримо реформу Конституційного суду, законопроєкт №7662 та про те, яку небезпеку він створює.

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