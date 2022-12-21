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Подкаст "Кляті питання"

"Президент хотів реформу, а отримав скандал". Говоримо про містобудівний законопроєкт №5655

Федір Попадюк — Середа, 21 грудня 2022, 14:56

Минулої середи, 14 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

Скандальну містобудівну реформу протягнули майже мінімальною кількістю голосів (228 при 226 мінімально необхідних). Так, жодного голосу не дали "Європейська солідарність" та "Батьківщина". У "Голосу" лише один депутат проголосував "за".

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, розкритикували громадські активісти, архітектори, глави українських міст та селищ, та українські підприємці.

Петиція на сайті президента з пропозицією ветувати цей законопроєкт, менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів — зараз за неї проголосувало понад 42 тисяч громадян.

Детальніше про законопроєкт № 5655 щодо реформи містобудування читайте у статті ЕП: Нові правила гри чи підігрування забудовникам. Як Рада може змінити містобудування?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми розбираємось з цим законопроєктом.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
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Головна редакторка Руху ЧЕСНО Ірина Федорів розповість про те, навіщо нам містобудівна реформа, чому це погано, коли депутати чують тільки забудовників і чому ще гірше, коли забудовників ніхто не контролює.

Юристка Руху ЧЕСНО Вікторія Олійник коротко розповість про головні проблеми цього законопроєкту.

А депутат від "Слуги Народу" Дмитро Гурін, який голосував проти цього законопроєкту розповість про те, як за нього збирали голоси та як велась робота у комітеті.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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