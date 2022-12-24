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Подкаст "Кляті питання"

Чим важливий Запорізький напрямок? Головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 24 грудня 2022, 10:14

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо:

  • Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами;
  • Збільшення Росією чисельності армії та чому це означає, що Росія готується до затяжної війни;
  • Важливість запорізького напрямку для ЗСУ;
  • Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках;
  • Що відбувається у Білорусі?

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Чим важливий Запорізький напрямок? Головне про війну за тиждень
24 грудня 2022, 10:14 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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