Чим важливий Запорізький напрямок? Головне про війну за тиждень
— Субота, 24 грудня 2022, 10:14
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Цього тижня обговорюємо:
- Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами;
- Збільшення Росією чисельності армії та чому це означає, що Росія готується до затяжної війни;
- Важливість запорізького напрямку для ЗСУ;
- Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках;
- Що відбувається у Білорусі?
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах