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Подкаст "Кляті питання"

В чому проблема закону про посилення покарання військовослужбовців? Пояснюють правозахисниця та військово-цивільний експерт

Федір Попадюк — Понеділок, 26 грудня 2022, 16:41

"Сьогодні я змушений підняти досить складну тему - посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон", - таке звернення з’явилось на сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Мова про №8271 який прийняли депутати позаминулого тижня. Цей закон викликав критику правозахисників та частини суспільства, петиція на сайті президента про накладання вето на нього зібрала необхідну кількість голосів в рекордні терміни.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про цей закон, про його ризики та про те, як його покращити, з двома експертами.

Ольга Решетилова — співзасновниця Медійної ініціативи за права людини детально розповість про юридичну сторону цього питання, та, власне, про те, як цей закон порушує права людей.

Євген Дикий — військово-цивільний експерт, колишній командир штурмової роти у батальйоні "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру, розповість про цей закон з позиції людини, яка воювала.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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11 епізодів
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6 епізодів
Кавун та тютюн
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176 епізодів
Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Хроніки економіки
26 епізодів
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(не)Безпечна Країна
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Я не встигаю!
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