Зміна тактики ракетних обстрілів, “вагнерівці” кажуть про нестачу снарядів, чим є армія Білорусі — головне про війну за тиждень
— Субота, 31 грудня 2022, 10:42
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" в останній раз у 2022 році обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким.
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Головні теми цього тижня:
- Як Росія пробує змінювати тактику ракетних обстрілів?
- Конфлікт між ПВК "Вагнер" та російським Генштабом, заяви найманців про нестачу снарядів та чи дійсно у РФ може бути дефіцит БК?
- Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках?
- Що таке білоруська армія та які є сценарії нападу на Україну з території Білорусі?
Подкаст "Кляті питання"
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