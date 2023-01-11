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Подкаст "Кляті питання"

Від "Київ за три дні" до загальної мобілізації і тотальної війни. Обговорюємо повномасштабну війну з РФ у 2022 році

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Середа, 11 січня 2023, 17:00

Починаючи з 24 квітня 2022 року автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк та заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький у щотижневому форматі обговорюють останні новини повномасштабної війни з Росією.

В цьому епізоді подкасту Федір та Євген обговорюють війну, яка почалась у 2014 році і перейшла у стадію повномасштабної 24 лютого 2022 року.

Про що говоримо?

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
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  • Як від планів захоплення України за 3 дні Росія перейшла до масової мобілізації та підготовки до затяжної війни.
  • Як ЗСУ змогли зупинити російську армію під Києвом та не дали дійти Одеси, а потім перейшли в контрнаступ та звільнити Харківщину та Херсон.
  • Як західні партнери від "Стінгерів" та NLAW’ів перейшли до надання "Хаймарсів", "Патріотів" та "Леопардів".
  • Та як за цей не повний рік змінились українська та російська армії.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Від "Київ за три дні" до загальної мобілізації і тотальної війни. Обговорюємо повномасштабну війну з РФ у 2022 році
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