Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Подкаст "Кляті питання"

Удар по будинку в Дніпрі, авіакатастрофа в Броварах, ситуація на фронтах, зброя від партнерів — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 20 січня 2023, 20:17

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту, обговорюємо останню ракетну атаку Росії, удар по будинку в Дніпрі та ракету Х-22, авіакатастрофу в Броварах, ситуацію в районі Соледару та Кремінної, а також нові пакети зброї анонсовані Британією та Швецією.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
11 липня 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Львів часу війни очима дружини мера
10 липня 2023, 20:43 — Костянтин Дорошенко
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
9 липня 2023, 17:26 — Михайло Кригель
Анка Фельдгузен: "Росія не зникне, вона буде там географічно"
8 липня 2023, 16:50 — Аліна Фролова
500 днів війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
8 липня 2023, 10:22 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
73 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів