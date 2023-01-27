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Подкаст "Кляті питання"

Удар "Кинжалами", "Леопарди", ситуація в Бахмуті, Вугледарі та на Запорізькому напрямку – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 27 січня 2023, 20:02

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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У новому епізоді подкасту, обговорюємо останній ракетний обстріл та застосування надзвукових ракет "Кинжал", ситуацію в Бахмуті, Вугледарі та Запорізькій області, поставку танків "Leopard" та їхню важливість для ЗСУ.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Удар "Кинжалами", "Леопарди", ситуація в Бахмуті, Вугледарі та на Запорізькому напрямку – головне про війну за тиждень
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