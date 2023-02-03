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Подкаст "Кляті питання"

Повістки, підготовка до нового наступу росіян, ситуація на сході, снаряди GLSDB – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 3 лютого 2023, 21:13

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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У новому епізоді подкасту, обговорюємо збільшення кількості повісток, які отримують українці, підготовку росіян до нового наступу, ситуацію навколо Бахмуту, Вугледару та в Запорізькій області, яку небезпеку становить ПКВ "Вагнер" нашим збройним силам, а також розповідаємо про далекобійні снаряди GLSDB.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Повістки, підготовка до нового наступу росіян, ситуація на сході, снаряди GLSDB – головне про війну за тиждень
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