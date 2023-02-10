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Подкаст "Кляті питання"

Варіанти можливого наступу росіян та порівняння Леопард-1 з Леопард-2 – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 10 лютого 2023, 21:33

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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Цього разу говоримо про можливі варіанти наступу росіян, як найбільш, так і найменш вірогідніші, про ситуацію під Вугледаром, Бахмутом та на лінії Сватове – Кремінна, про те, чому ПВК "Вагнер" кажуть що перестають вербувати ув'язнених росіян, про танки Leopard-1 і різницю з Leopard-2 та про навчання українських пілотів на винищувачах в Британії.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Варіанти можливого наступу росіян та порівняння Леопард-1 з Леопард-2 – головне про війну за тиждень
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4 епізоди
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17 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
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78 епізодів
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