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Подкаст "Кляті питання"

Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 17 лютого 2023, 17:16

Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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У новому епізоді обговорюємо наступні теми:

Як Росія змінює тактику ракетних обстрілів та навіщо запускає повітряні кульки?

Якими є результати чергової зустрічі Рамштайн та чим важливе рішення про розширення потужностей для виготовлення боєприпасів?

Що змінилось на фронтах за тиждень і якою є ситуація у Бахмуті, Вугледарі, Сватово та Кремінній?

Про що свідчать нові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка?

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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