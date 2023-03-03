Важка ситуація під Бахмутом, "українська ДРГ" в Брянській області, снарядний голод росіян — головне про війну за тиждень

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо важку ситуацію під Бахмутом та загалом ситуацію на фронтах, вчергове згадуємо тему снарядного голоду у росіян та намагаємося зрозуміти що це за ДРГ у Брянській області. А також говоримо про українські безпілотники в Московській області та про навчання українських військових у Британії.