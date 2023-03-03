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Подкаст "Кляті питання"

Важка ситуація під Бахмутом, "українська ДРГ" в Брянській області, снарядний голод росіян — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 3 березня 2023, 12:10

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо важку ситуацію під Бахмутом та загалом ситуацію на фронтах, вчергове згадуємо тему снарядного голоду у росіян та намагаємося зрозуміти що це за ДРГ у Брянській області. А також говоримо про українські безпілотники в Московській області та про навчання українських військових у Британії.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Важка ситуація під Бахмутом, "українська ДРГ" в Брянській області, снарядний голод росіян — головне про війну за тиждень
3 березня 2023, 12:10 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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