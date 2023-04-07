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Подкаст "Кляті питання"

Складна ситуація у Бахмуті, російська авіація, західні снаряди — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 7 квітня 2023, 12:14

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо ситуацію у Бахмуті, Авдіївці та на інших напрямках та розповідаємо про те, як погода впливає на бойові дії.

Також пояснюємо як та чому Росія почала активніше використовувати свою авіацію та що треба Україні, щоб цьому протидіяти.

А в кінці поговоримо про постачання західної зброї, проблеми з виробництвом та постачанням снарядів, та про можливе посилення репресій на окупованих територіях.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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6 епізодів
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24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
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(не)Безпечна Країна
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