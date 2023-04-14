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Подкаст "Кляті питання"

Злив розвідувальних даних, ситуація у Бахмуті, електроні повістки в Росії — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 14 квітня 2023, 14:49

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про злив розвідувальних даних США та про те, хто за цим може стояти та як цей злив може вплинути на контрнаступ. Також розповідаємо про важку ситуацію у Бахмуті та ситуацію на інших ділянках фронту. І обговорюємо електроні повістки в Росії та як це може вплинути на ситуацію на фронті.

Уточнення: епізод записувався до того, як стало відомо про затримання підозрюваного у зливі розвідданих американського військового.

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Злив розвідувальних даних, ситуація у Бахмуті, електроні повістки в Росії — головне про війну за тиждень
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3 епізоди
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12 епізодів
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