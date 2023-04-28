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Подкаст "Кляті питання"

Авдіївка, лівий берег Херсонщини та морські дрони у Севастополі — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:24

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про нові ракетні обстріли, які відбулись в ніч на 28 квітня, обговорюємо, як треба сприймати новини про те, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, розповідаємо про те, що відбувається на фронтах та про те, як працюють морські дрони.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Авдіївка, лівий берег Херсонщини та морські дрони у Севастополі — головне про війну за тиждень
28 квітня 2023, 18:24 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
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164 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
5 епізодів
Сафарі
4 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
14 епізодів
Хроніки економіки
16 епізодів
УП. Вголос
18 епізодів
(не)Безпечна Країна
10 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
17 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
62 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів