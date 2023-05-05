Байрактар над Києвом, горів Кремль, бавовна у Криму та істерика Пригожина — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про "Байрактар" над Києвом, обстріли "Шахедами", безпілотники над Кремлем, бавовну у багатьох регіонах Росії, про ситуацію на фронтах, погрози Пригожина залишити Бахмут, та про ракети Zuni.
Уточнення: у епізоді ми говоримо про ймовірне збиття повітряними силами російської ракети "Кинжал". Після запису епізоду в повітряних силах заявили, що "Кинджалів" над Києвом 4 травня не було.
Подкаст "Кляті питання"
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