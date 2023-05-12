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Подкаст "Кляті питання"

Контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, втеча 72-ї бригади Росії, Storm Shadow — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 12 травня 2023, 16:34

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, просування до 2 км та втечу 72-ї бригади Росії, поведінку лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який, попри обіцянки відвести свої найманців, цього так і не зробив, про те, чому Повітряні сили не хотіли коментувати збиття ракети "Кинжал" та про те, чим будуть корисними для України британські далекобійні ракети Storm Shadow. 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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