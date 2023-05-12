Контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, втеча 72-ї бригади Росії, Storm Shadow — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, просування до 2 км та втечу 72-ї бригади Росії, поведінку лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який, попри обіцянки відвести свої найманців, цього так і не зробив, про те, чому Повітряні сили не хотіли коментувати збиття ракети "Кинжал" та про те, чим будуть корисними для України британські далекобійні ракети Storm Shadow.
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах