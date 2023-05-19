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Подкаст "Кляті питання"

Patriot проти "Кинджалів", звільнення 20 кв. км під Бахмутом, Storm Shadow в Луганську — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 19 травня 2023, 15:14

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про збиття комплексами Patriot російських "Кинджалів", про збиття двох гвинтокрилів та двох літаків у Брянській області, про звільнення 20 кв. км на Бахмутському напрямку та про важку ситуацію у самому Бахмуті, про перші застосування ракет Storm Shadow та про Білорусь.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
194 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
38 епізодів
Хроніки економіки
45 епізодів
УП. Вголос
36 епізодів
(не)Безпечна Країна
30 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Онлайн[за]хист
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