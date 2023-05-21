Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва? Обговорюємо у подкасті "Кляті питання"
15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, через що той втрачає посаду. Пізніше, суд арештував Князєва до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" обговорюємо справу Князєва з журналісткою УП Сонею Лукашовою.
Подкаст "Кляті питання"
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